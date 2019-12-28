احدث الأخبار

دراسة: الشوفان يقي من السكتات الدماغية
أبرز المواد
 “الكلباني”: لا تتردد في الإبلاغ عمَن تشك بأمره.. وأنا سبق أن بلغت عن أحد المصلين
أبرز المواد
 “الدهاس” شواهد القبور التي عثر عليها بمكة قد تعود لما قبل الإسلام
أبرز المواد
 “الأرصاد” تصدر تنبيهات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في عدد من المناطق
أبرز المواد
 قصف حوثي مكثف على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة
أبرز المواد
 بدء التقديم على الوظائف الصحية والإدارية بالمستشفى الجامعي بالسيح
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف تنفذ برنامج قيم في ٥٠ موقعاً بالرياض
أبرز المواد
 «داعش» ينشر فيديو لقتل 11 مسيحياً في نيجيريا
أبرز المواد
 احذروا الجلوس الطويل أمام شاشات الأجهزة الالكترونية
أبرز المواد
 علامات الاكتئاب يمكن اكتشافها من سن السابعة
أبرز المواد
 بومبيو: خامنئي ذبح 1500 محتج خلال التظاهرات
أبرز المواد
 بمشاركة السعودية.. قرار دولي لحالة حقوق الانسان لمسلمي الروهينجا
أبرز المواد
دراسة: الشوفان يقي من السكتات الدماغية

دراسة: الشوفان يقي من السكتات الدماغية

أبرز المواد
“الكلباني”: لا تتردد في الإبلاغ عمَن تشك بأمره.. وأنا سبق أن بلغت عن أحد المصلين

“الكلباني”: لا تتردد في الإبلاغ عمَن تشك بأمره.. وأنا سبق أن بلغت عن أحد المصلين

أبرز المواد
“الدهاس” شواهد القبور التي عثر عليها بمكة قد تعود لما قبل الإسلام

“الدهاس” شواهد القبور التي عثر عليها بمكة قد تعود لما قبل الإسلام

أبرز المواد
“الأرصاد” تصدر تنبيهات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في عدد من المناطق

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في عدد من المناطق

أبرز المواد

دراسة: الشوفان يقي من السكتات الدماغية

دراسة: الشوفان يقي من السكتات الدماغية
http://almnatiq.net/?p=814928
المناطق_متابعات

كشفت دراسة فنلندية حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا الشوفان في فطورهم بدلاً من البيض والخبز الأبيض المحمص يقل لديهم خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

وفحص باحثون بيانات غذائية لحوالي 55 ألف شخص بالغ في الدنمارك متوسط أعمارهم 56 عاما وليس لديهم تاريخ إصابات بسكتات دماغية

وكانوا هؤلاء يتناولون في المتوسط أسبوعياً 2.1 حصة من البيض وثلاثة حصص من الخبز الأبيض، ووجبة واحدة من الزبادي، ونسبة 0.1 فقط من حصة شوفان

وخلال فترة متابعة المشاركين لأكثر من 13 سنة، أصيب 2260 شخصا بسكتات دماغية. وباستخدام نموذج إحصائي، وتبين للباحثين أن الذين تناولوا الشوفان في الفطور بدلا من وجبة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض قل لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 4 في المئة مقارنة بمن استمروا في تناول البيض أو الخبز

وقالت المشرفة على الدراسة كريستينا دهم: تشير النتائج إلى أن اختيار الشوفان بدلا من الخبز الأبيض أو البيض قد يكون من الحكمة للوقاية من السكتات الدماغية لكنها أيضا أشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى أكثر أهمية

وأوضحت أن الشوفان ربما يقلل خطر السكتات الدماغية لأنه يساعد على خفض الكوليسترول في الدم المسؤول بدوره على حدوثها

وأشار الباحثون إلى أن استبدال الشوفان بوجبة أسبوعية واحدة من البيض أو الخبز الأبيض يرتبط بشكل خاص بانخفاض بنسبة 5 في المئة لخطر السكتة الدماغية التي تحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية الصغيرة

روابط ذات صلة

“الكلباني”: لا تتردد في الإبلاغ عمَن تشك بأمره.. وأنا سبق أن بلغت عن أحد المصلين

“الكلباني”: لا تتردد في الإبلاغ عمَن تشك بأمره.. وأنا سبق أن بلغت عن أحد المصلين
“الدهاس” شواهد القبور التي عثر عليها بمكة قد تعود لما قبل الإسلام

“الدهاس” شواهد القبور التي عثر عليها بمكة قد تعود لما قبل الإسلام
“الأرصاد” تصدر تنبيهات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في عدد من المناطق

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في عدد من المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*