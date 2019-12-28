قصف حوثي مكثف على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

قصف حوثي مكثف على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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قصف حوثي مكثف على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

قصف حوثي مكثف على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة
http://almnatiq.net/?p=814929

قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة

مصدر عسكري ميداني قال أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في ساعات الصباح ، واستخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 وبقذائف B10 بشكل عنيف

وأفاد المصدر عن قيام عناصر المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 خلال ساعات الظهيرة ليومنا هذا

المصدر ذاته أشار إلى قيام عناصر المليشيات بإطلاق نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة صوب مواقع القوات المشتركة بشكل مكثف

وطالت عمليات القصف والإستهداف الحوثي العنيف بلدة الجبلية الصحراوية بشكل يومي منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة، في ظل تخاذل أممي وصمت دولي تجاه تصعيدها المتواصل

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