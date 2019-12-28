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“الأرصاد” تصدر تنبيهات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في عدد من المناطق

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في عدد من المناطق
http://almnatiq.net/?p=814931
المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات بتأثر عدد من مناطق المملكة اليوم السبت بسحب رعدية ممطرة، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

وقالت الهيئة إن منطقة جازان ستشهد تكون سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، وتشمل كلاً من أبو عريش والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وفيفا وهروب

وأبانت أن منطقة القصيم ستشهد أتربة مثارة ونشاطا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة عصراً، وتشمل الرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة

وأضافت أنه يتوقع أن تشهد مدن أبها والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ومحايل وظهران الجنوب بمنطقة عسير، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء

وأوضحت أن منطقة الرياض ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساء، وتشمل مدن الرياض والحريق والدوادمي والزلفي والسليل والقويقعية والمزاحمية وعفيف ووادي الدواسر

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