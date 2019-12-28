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“الوزراء” يلزم الجهات الحكومية بشراء المركبات والأجهزة الموفرة للطاقة

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http://almnatiq.net/?p=814942
المناطق_الرياض

وجه مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتقديم خطة عمل توضح الآليات المستخدمة لرفع كفاءة استهلاك الوقود لديها، لتحقيق كفاءة الطاقة.

وشدد المجلس في قرار نشرته جريدة أم القرى أمس الجمعة، على مراعاة معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية .

وكلف مجلس الوزراء مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً

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