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لجنة الانضباط ترفض احتجاج ضمك ضد لاعب الأهلي

لجنة الانضباط ترفض احتجاج ضمك ضد لاعب الأهلي

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لجنة الانضباط ترفض احتجاج ضمك ضد لاعب الأهلي

لجنة الانضباط ترفض احتجاج ضمك ضد لاعب الأهلي
http://almnatiq.net/?p=814943
المناطق_الرياض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا برفض الاحتجاج المقدَّم من نادي ضمك ضد النادي الأهلي؛ بسبب عدم أهلية مشاركة حارس المرمى باسم «صالح عطالله البقي»، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

وأصدرت لجنة الانضباط بيانًا أوضحت فيه أنَّه تمَّ قبول احتجاج نادي ضمك شكلًا ورفضه موضوعًا، ومصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأوضحت أنَّ قرارها قابل للاستئناف

وأسفرت المباراة عن فوز الأهلي على ضمك بخمسة أهداف لهدف، ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يأتي ضمك في المركز الأخير برصيد سبع نقاط

وتضمن احتجاج إدارة ضمك على عدم وجود اسم حارس المرمى باسم عطا الله، المدرج في قائمة البدلاء في اللقاء، ضمن قائمة الثلاثين لاعبًا للنادي الغربي التي سجلت خلال فترة التسجيل الأولى

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