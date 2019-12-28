“الزكاة والدخل”: الخدمات المالية المقدمة للمقيمين معفاة من ضريبة القيمة المضافة

المناطق_الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن توريد الخدمات المالية إلى عميل مقيم في المملكة، معفى من ضريبة القيمة المضافة

جاء ذلك ردًا من الهيئة على سؤال تلقته من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، قال فيه: «هل بيع وشراء الأسهم يخضع لنظام الضرائب؟»

وأضافت الهيئة، أن الإعفاء يتضمن الأنشطة المتعلقة بهامش الربح الضمني من الضريبة، وفقًا لمواد نظام ضريبة القيمة المضافة

ووفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، يطبق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فقط، إذا كان مورد الخدمات المالية القائم بتقديمها هو المورد الرئيسي للخدمة، الذي يفرض هامش الربح الضمني أو الذي يتحمل المخاطر الفعلية نظير تقديم الخدمة