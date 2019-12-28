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أغذية تحد من نمو الخلايا العصبية للبالغين!

أغذية تحد من نمو الخلايا العصبية للبالغين!
http://almnatiq.net/?p=814961
المناطق - الرياض

الحمية الغذائية عالية الدهون تحد من ظهور ونمو الخلايا العصبية الجديدة في الدماغ.الحمية الغذائية عالية الدهون تحد من ظهور ونمو الخلايا العصبية الجديدة في الدماغ.

أفادت دراسة حديثة بأن الحمية الغذائية عالية الدهون تحد من ظهور ونمو الخلايا العصبية الجديدة في الدماغ لدى الإناث البالغات.

وأكد باحثو الدراسة أن اضطرابات الأيض أو التمثيل الغذائي التي ينجم عنها أمراض مثل السمنة والسكري من النوع الثاني، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الدماغ التي تراوح من الاكتئاب إلى مرض الزهايمر.

وأضافت الدراسة التي أجراها باحثون بمركز ألباني الطبي بمدينة نيويورك الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية «إي نيورو» العلمية أن عرقلة عملية نمو وتطور الخلايا العصبية الجديدة في ما يعرف بعملية «التكوين العصبي للبالغين» تلعب دورا كبيرا في ظهور أمراض الدماغ المتعلقة باضطرابات التمثيل الغذائي.

وتعتبر منطقة الحصين منطقة في الدماغ تلعب دوراً رئيسياً في الذاكرة والعمليات العاطفية – موقعا معروفا للتكوين العصبي للبالغين.

وفي نهاية الدراسة، وفقا لموقع «العربية.نت» وجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت النظام الغذائي عالي الدهون عانت من زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم، وظهر ذلك على كل من الذكور والإناث.

 

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