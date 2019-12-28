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“البيئة” تغرّم 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1.7 مليون ريال

“البيئة” تغرّم 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1.7 مليون ريال

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“البيئة” تغرّم 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1.7 مليون ريال

“البيئة” تغرّم 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1.7 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=814973
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من العقوبات على 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1,729,000 ريال.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق دون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.
وأشارت إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل بمخالفة واحدة لكل منها.
وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوان، داعية ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.
وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.

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