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وظائف صحية وإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح
http://almnatiq.net/?p=814978
المناطق - الرياض

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، باستقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة.
‏ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 7-5-1441 هـ.

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