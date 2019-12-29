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المحاكم التجارية تنظر في 944 خلافا بين إدارات الشركات

المحاكم التجارية تنظر في 944 خلافا بين إدارات الشركات
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المناطق - الرياض

بلغ عدد القضايا التي نظرتها المحاكم التجارية ودوائرها، بسبب خلافات بين إدارات الشركات نحو 944 قضية خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ بداية العام الهجري.
وبحسب “الاقتصادية”، ارتفعت هذه النوعية من القضايا المنظورة في المحاكم التجارية بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما يقدر متوسطها بنحو ثماني قضايا يوميا.
وتصدرت المحكمة التجارية في جدة بنسبة 72.2 في المائة من هذه القضايا بنحو 681 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ89 قضية، ثم المحكمة التجارية في الرياض بـ79 قضية.
واستقبلت المحكمة العامة في مكة المكرمة 46 قضية، والمحكمة العامة في المدينة المنورة 12 قضية، أما حائل فسبع قضايا، والمحاكم العامة في بريدة وأبها ست قضايا لكل منهما، فيما تلقت المحكمة العامة في الباحة وجازان خمس قضايا لكل منهما.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محكمة منطقة تبوك أربع قضايا، تليها منطقة الجوف بثلاث قضايا، وسجلت الدوائر التجارية في المحكمة العامة في عرعر الأقل باستقبالها قضية واحدة فقط.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
وباشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة ومساعديهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.

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