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هلاك حوثيين بنيران الجيش اليمني في جبهات 4 محافظات

هلاك حوثيين بنيران الجيش اليمني في جبهات 4 محافظات
http://almnatiq.net/?p=814983
المناطق- الرياض

لقي عدد من ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم في هجمات للجيش اليمني في محافظات تعز والضالع والبيضاء، والجوف في جنوب غرب ووسط وشمال شرق اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش استهدفت تجمعين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في أطراف منطقة البرح ووادي رسيان بغرب تعز، وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
وفي محافظة الضالع لقي قياديان ميدانيان في ميليشيا الحوثي مصرعهما بنيران قوات الجيش اليمني.
وبحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن القياديين قتلا في هجوم للجيش استهدف تجمعا للميليشيا في منطقة حبيل العبدي بجبهة باب غلق غربي مدينة قعطبة.
أما في محافظة البيضاء، فشن الجيش الوطني قصفًا طال تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة أعشار بمديرية الملاجم شرق المحافظة.
وأدى القصف إلى تدمير عربة تابعة للميليشيا، ومصرع كل من كان على متنها من عناصر، في حين لقي ثلاثة من الميليشيا المتمردة مصرعهم في كمين للجيش اليمني في جبهة المهاشمة بمحافظة الجوف اليمنية.

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