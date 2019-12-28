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قرية جازان التراثية تكمل استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان الشتوي الـ 12

قرية جازان التراثية تكمل استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان الشتوي الـ 12

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قرية جازان التراثية تكمل استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان الشتوي الـ 12

قرية جازان التراثية تكمل استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان الشتوي الـ 12
http://almnatiq.net/?p=814998
المناطق - الرياض

أنهى مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان أعمال التطوير لقرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، لتواكب انطلاقة مهرجان جازان الشتوي الـ 12 “جازان الفل مشتى الكل ” الذي ينطلق الجمعة المقبل.
وأوضح مدير القرية التراثية موسى بن علي نامس أن أعمال التطوير طالت مختلف مرافق قرية جازان التراثية لتشمل زيادة المسطحات الخضراء وزراعة شتلات زراعية تشتهر بها منطقة جازان، وإضافة محلات وموقع جديد للأسر المنتجة، وإنشاء مسارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومسارات لمختلف مرتادي وزوار القرية ، إلى جانب مقر وجلسات استراحة للقراءة تم تزويدها بالكتب الثقافية لأدباء وشعراء جازان .
وأبان أن أعمال التطوير شملت إضافة قاعة للسينما لتقديم الأفلام السينمائية والوثائقية القصيرة للتعريف بتراث وسياحة المنطقة ، وكذلك تعزيز مقومات القرية وإمكاناتها لتسهم في تعريف السائح والزائر بتراث المنطقة وموروثاتها وفنونها الشعبية، منوهًا بمتابعة وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي عبدالله المديميغ لأعمال التطوير التي شهدتها القرية لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار مع انطلاق مهرجان جازان الشتوي الأسبوع المقبل وفقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، معربًا عن تقديره لأمانة منطقة جازان لتعاونها في أعمال التطوير.
يُشار إلى أن قرية جازان التراثية تمنح زوارها الفرصة للتعرف على تاريخ منطقة جازان ونمط الحياة السائد قديمًا من خلال بيئة القرية التي تضم البيت التهامي والبيت الجبلي والبيت الفرساني، فيما تشهد القرية تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والعالمية والترفيهية .

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