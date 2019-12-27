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أمير الشرقية يدشن ” سفاري بقيق ” الرابع غداً الأحد

أمير الشرقية يدشن ” سفاري بقيق ” الرابع غداً الأحد

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أمير الشرقية يدشن ” سفاري بقيق ” الرابع غداً الأحد

أمير الشرقية يدشن ” سفاري بقيق ” الرابع غداً الأحد
http://almnatiq.net/?p=815001
الدمام - فهد المريخي

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة غداً الأحد ، فعاليات مهرجان “سفاري بقيق” بنسخته الرابعة الذي تنطلق فعالياته الخميس القادم الموافق 7 جمادى الأولى ، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة ، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة ليستمر مدة 17 يوم ، على طريق بقيق ـ صلاصل بجوار كوبري صلاصل.
وأكد محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، جاهزية موقع المهرجان لاستقبال الزوار، مبيناً أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمهرجان في نسخته الرابعة يؤكد اهتمام سموه ودعمه لمهرجان سفاري بقيق والمهرجانات السياحية بشكل عام، التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع من خلال مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين وتفعيل الفعاليات تراثية الصحراوية في المملكة.
وأشار المتحمي، إلى أن مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” سيكون تجربة فريدة للزوار؛ وذلك لتنوعت الفعاليات مع الأجواء الشتوية التي تتناسب مع الرحلات الصحراوية وشبة النار والفعاليات الأخرى التي يتميز بها مهرجان بقيق من رحلات سفاري على ظهور الأبل ومسابقة الصيد بالصقور ومضارب البادية المحيطة بميدان تراثي وسوق شعبي يستفيد منه الأسر المنتجة، والاستعراض اليومي للهجّانة، وتنافس الفرسان على الخيول العربية الأصيلة والمنافسات التقليدية الأخرى، كما ستكون الفنون الشعبية حاضرة خلال أيام المهرجان وفعاليات أخرى ضمن 55 فعالية متنوعة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يقدم من شركاء النجاح من شركة أرامكو السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبقية الشركاء، والبلديات المشاركة في إنهاء أعمال تهيئة موقع المهرجان “بلدية بقيق وبلدية جوف بني هاجر وبلدية عين دار”.
ومن جهته أوضح نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن بلديات المحافظة سخرت كافة الإمكانيات لتهيئة البنية التحتية منذ وقت مبكر وتم الإنجاز بخدمات إضافية عن النسخة السابقة كما تم تعزيز الخدمات البلدية في موقع المهرجان، مؤكداً أن عمل البلدية مستمر إلى ما بعد ختام الفعاليات، متوقعا في الوقت ذاته أن يشهد مهرجان سفاري بقيق بنسخته الرابعة إقبالا كبيراً من الزائرين، لتوقيته وطبيعة المهرجان وفعالياته المميزة التي حققت نجاحاً باهراً خلال النسختين السابقتين.

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