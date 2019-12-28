وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور الجبيل الصناعية ويطلع على مشاريعها

الجبيل الصناعية - المناطق

قام معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع أ. بندر بن إبراهيم الخريف بزيارة لمدينة الجبيل الصناعية وذلك للاطلاع على سير المشاريع الصناعية والتنموية في المدينة وخطة العمل المجدولة المتوافقة مع الخطة العامة للهيئة الملكية بالجبيل حيث كان في استقباله معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن ابراهيم السعدان وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة الملكية وقادة الصناعة في مدينة الجبيل الصناعية.

حيث قام معاليه بالاطلاع على عروض تخصصيه قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية اشتملت على الخطة العامة لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، والمركز الاقتصادي للمدينة الجبيل الصناعية ، ومشاريع مدينة رأس الخير الصناعية ، وأخر المشاريع المنفذة بالمطار ،ومنظومة التعليم العام والجامعي، والنقلة النوعية في الخدمات الإلكترونية الصحية ، وبرامج وأنظمة حماية ومراقبة البيئة ، وبرنامج الواعدين، بالإضافة إلى نبذة عن مجلس الاستدامة والتكامل الصناعي.

هذا وقد عقد صباح أمس الأول الخميس وبرأسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع أ. بندر بن إبراهيم الخريف اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المنعقد في مدينة الجبيل الصناعية وذلك للمناقشة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الاعمال.