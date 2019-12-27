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بدء القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد

بدء القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد

منطقة عسير
سارقي تموينات الخرج في قبضة الأمن

سارقي تموينات الخرج في قبضة الأمن

منطقة الرياض
“سوق الشيبان” يحتضن مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل

“سوق الشيبان” يحتضن مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل

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الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”

الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”

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بدء القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد

بدء القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد
http://almnatiq.net/?p=815031
المناطق - أبها

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد مواعيد المرحلة الأولى للقبول في برامج الدراسات العليا؛ حيث سيتاح القبول في هذه المرحلة من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://0i.is/KFhs ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 3 / 5 / 1441هـ، ويستمر حتى 20 / 5/ 1441هـ، في أكثر من 50 برنامجًا ومسارًا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، تستوعب نحو 1000 طالب وطالبة، في 9 من كليات الجامعة (الشريعة وأصول الدين، والتربية، والعلوم الإنسانية، والعلوم، والأعمال، واللغات والترجمة، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الطبية التطبيقية بأبها).

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أنه سيجري بعد ذلك استكمال إجراءات القبول ومراحله بالتعاون مع الكليات والأقسام العلمية وفق خطة تنفيذية وزمنية تم اعتمادها.

ودعا آل فائع جميع الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه البرامج إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول المعلن عنها على الرابط: https://0i.is/46kK، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية للقبول التي سيُعلن عنها في شهر شعبان القادم ستكون خاصة ببرامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم.

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