بدء القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد

المناطق - أبها

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد مواعيد المرحلة الأولى للقبول في برامج الدراسات العليا؛ حيث سيتاح القبول في هذه المرحلة من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://0i.is/KFhs ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 3 / 5 / 1441هـ، ويستمر حتى 20 / 5/ 1441هـ، في أكثر من 50 برنامجًا ومسارًا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، تستوعب نحو 1000 طالب وطالبة، في 9 من كليات الجامعة (الشريعة وأصول الدين، والتربية، والعلوم الإنسانية، والعلوم، والأعمال، واللغات والترجمة، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الطبية التطبيقية بأبها).

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أنه سيجري بعد ذلك استكمال إجراءات القبول ومراحله بالتعاون مع الكليات والأقسام العلمية وفق خطة تنفيذية وزمنية تم اعتمادها.

ودعا آل فائع جميع الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه البرامج إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول المعلن عنها على الرابط: https://0i.is/46kK، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية للقبول التي سيُعلن عنها في شهر شعبان القادم ستكون خاصة ببرامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم.