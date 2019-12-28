مندوب القنصلية الهندية بالمملكة يزور المعرض ويشيد بالعلاقات مع غرفة أبها

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اختتمت فعاليات معرض أبها الثالث للأمتياز التجاري 2019 “#أبها_فرنشايز_2019 ، الذي نظمته غرفة أبها ممثّلة في لجنة ريادة الأعمال بها بالتعاون مع مؤسسة تُلة الإبداع لتنظيم الفعاليات ، بفندق قصر أبها، حيث بلغ مجموع عدد الزوار خلال أيام إقامة المعرض الثلاث أكثر من 4000 زائر وزائرة.

هذا وقد قام مندوب القنصلية الهندية بالمملكة بزيارة المعرض، وتعرف على الشركات والمؤسسات المشاركة ، كما إطلاع على أهداف المعرض والمستهدفين منه، حيث أشار إلى أن العلاقة بين القنصلية الهندية وغرفة أبها علاقة ممتدة منذ فترة طويلة، ويسعى الطرفان لتوطيد العلاقات الثنائية فيما بينهما من خلال مشاركة القنصلية في فعاليات ومعارض الغرفة.

من ناحية أخرى نظم بنك التنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان : ” الإمتياز التجاري؟” أدارها الأستاذ فارس البازعي وحضرها أكثر من (55) من رواد المعرض، وقد تضمنت الورشة عدة محاور أهمها : معنى الإمتياز التجاري ، كيفية إختيار الفرصة الصحيحة، المانح وصاحب الإمتياز ، واختتمت الفعاليات بتنظيم محاضرة بعنوان : “كيف تحول مشروعك لإمتياز تجاري؟ للدكتور نوار الحسن من شركة فران كورن حضرها (56) من رواد المعرض، تمحورت المحاضرة حول واجبات وحقوق مانح الامتياز الذي يقدم لممنوحه نموذجا متكاملا لإدارة مشروع تجاري، ويتم اعداده على اساس الخبرة التي اكتسبها المانح والممنوح للامتياز التجاري ، وقد حضر المعرض رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها الأستاذ خزام الحويزي – عضو مجلس إدارة الغرفة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة ابها الأستاذ حسن الحويزي على حرص رواد ورائدات الأعمال بعسير على المشاركة في معرض أبها الثالث للأمتياز التجاري 2019 ، مما ينعكس بدوره على تنمية وعيهم بأهمية إطلاق هوية علاماتهم التجارية وتحقيق القيمة السوقية على المستويَين المحلي والعالمي، كما طالب الحويزي صغار المستثمرين بعدم التسرع فيما يخص الوصول إلى العالمية، وإنما التركيز على الاستثمار في منتجات تتميز بالاستدامة وتكون قابلة لحدة المنافسة، لافتاً إلى حرص أصحاب المشاريع الصغيرة على المشاركة في معارض «الفرنشايز» المحلية يدل على وعيهم الكبير فيما يخص إشهار علاماتهم التجارية وإيمانهم بمنصات التواصل الاجتماعي، التي تساعد أيضًا على وصول المنتج بسرعة فائقة للمستهدفين، وذلك بهدف جعل منتجاتهم تحصل على مكانة وقيمة سوقية، مشيراً إلى دور غرفة أبها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث تسعى دائمًا إلى تشجيع رواد ورائدات الأعمال عن طريق دعوة المؤسسات الداعمة مثل بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة للحضور لفعالياتها والمشاركة فيها .

في هذا الإطار وجه رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها الأستاذ خزام الحويزي – عضو مجلس إدارة الغرفة الشكر لراعي المعرض سمو أمير منطقة عسير والشركة المنظمة والحضور والمشاركين من الشركات والإعلاميين بالمعرض، و مؤكداً على أن لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها سعت من خلال تنظيم هذا المعرض إلي تحقيق عدة أهداف رئيسية منها : نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال شباب وشابات عسير ، ورعاية أفكار رواد ورائدات الأعمال ، وتبادل الآراء ووجهات النظر بين رجال وسيدات الأعمال والخبراء حول تعزيز دور ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل تمكين المرأة وتوظيف الشباب لتعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 م، بالإضافة لاستعراض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال علاقة ريادة الأعمال و الفرنشايز واستخلاص عوامل وأسباب نجاحها.

من جانبها أكدت نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال الأستاذ ريهام عبد الخالق – عضو مجلس الإدارة على أن الفرنشايز نظام مجرب وقد أثبت جدواه وهو علامة تجارية مرغوبة وناجحة ، ويعتبر ذو قيمة مضافة للمشروعات الريادية ولذا فإن لجنة ريادة الأعمال تحاول من خلال تنظيم المعرض الاقتصادي الاستثماري تدعيم مبدأ ريادة الأعمال بمنطقة عسير، والمساعدة في رفع مستوى الأعمال بمنطقة عسير من خلال إتاحة الفرصة أمام رواد ورائدات الأعمال للدخول إلى سوق التجارة والاستثمار بشتى صنوفه، حيث يستهدف المعرض العديد من الأنشطة ، وقد شارك فيه عدد كبير من الشركات والعلامات التجارية ، كما تم تقديم ورش عمل ومحاضرات لتأهيل رواد ورائدات الأعمال استعداداً لمنحهم إمتياز تجاري من هذه الشركات، ويأتي ذلك بهدف توظيف طاقات الشباب كهدف أساسي للمشروعات الريادية.