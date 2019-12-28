ضمن برامج أندية الحي التعليمية مهرجان الطيران الشراعي ينطلق في وادي الدواسر الثلاثاء المقبل

وادي الدواسر - فالح الدوسري

تحتضن محافظة وادي الدواسر خلال موسم إجازة منتصف العام مهرجانان تحت إشراف أندية الحي الترفيهية التعليمية بالمحافظة ، أولهامهرجان الطيران الشراعي وهو يختص بالفئة العامة من المجتمع ، والآخر مهرجان الصحة والرشاقة والمختص بالنساء .

وبين المشرف العام على مهرجان الطيران الشراعي الأستاذ ماجد آل عباد أنه يأتي المهرجان ضمن برامج أندية الحي الترفيهية التعليميةوالتي تتوجه له شركة تطوير وبما يتوافق مع برنامج جودة الحياة وبإشراف مباشر من وزارة التعليم ، والذي يتم من خلاله تدريب الشباب علىالطيران ومزاولة هواية الطيران الشراعي مجاناً مع طيارين مصرح لهم، حيث سيقام بجوار بوابة وادي الدواسر يوم الثلاثاء ٥ جمادى الآولى١٤٤١ من الهجرة .

كما بينت الأستاذة فوزيه المتعب المشرفة على مهرجان ” الصحة والرشاقة ” والمقرر تنفيذة يوم الثلاثاء ١٢ جمادى الآولى ١٤٤١ من الهجرةوالمستمر على مدى يومين ، أنه يسعى لرفع الوعي بالمبادرة لدى المجتمع في سبيل حمايتهم من الأمراض المختلفة كأمراض السمنة والقلبوالسكر ، كما سيتم تقديم فحوصات الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ومستوى السكر بالدم .

الجدير بالذكر أن المهرجانين تأتي ضمن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية بمحافظة وادي الدواسر ، وهي إحدى مبادرات شركة تطويرفي مسار رؤية السعودية 2030 لبرنامج جودة الحياة .