احدث الأخبار

أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة
منطقة المدينة المنورة
 مهرجان الطيران الشراعي ينطلق في وادي الدواسر الثلاثاء المقبل
منطقة الرياض
 رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا
أبرز المواد
 أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي
منطقة نجران
 الرئيس الجزائري يعين عبد العزيز جراد رئيساً للحكومة
أبرز المواد
 مندوب القنصلية الهندية بالمملكة يزور المعرض ويشيد بالعلاقات مع غرفة أبها
منطقة عسير
 بدء القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد
منطقة عسير
 سارقي تموينات الخرج في قبضة الأمن
منطقة الرياض
 “سوق الشيبان” يحتضن مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل
منطقة الرياض
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”
أبرز المواد
 “واتساب” يقدم ميزة “تدمير الرسائل” ذاتيا
أبرز المواد
 الهيئة السعودية تعتمد “قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك خالد مركزًا تدريبيًا”
المنطقة الشرقية
أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة

أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة

منطقة المدينة المنورة
مهرجان الطيران الشراعي ينطلق في وادي الدواسر الثلاثاء المقبل

مهرجان الطيران الشراعي ينطلق في وادي الدواسر الثلاثاء المقبل

منطقة الرياض
رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا

رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا

أبرز المواد
أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي

أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي

منطقة نجران

أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة

أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=815065
المناطق - المدينة المنورة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة والتنسيق مع وكالة الإمارة للشؤون التنموية لإقرار خطط العمل وتنفيذها بواسطة كفاءات تمتلك الخبرة في الشأن التنموي بهدف متابعة أداء الخدمات والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في المحافظات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أعمال الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الرابعة، وشدّد الأمير فيصل بن سلمان على أهمية ممارسة مجلس المنطقة لصلاحياته الرقابية التي نص عليها نظام المناطق وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لمعالجة مكامن الخلل في أداءها، مشدداً على ضرورة التحلي بالشفافية الكاملة في التعاطي مع الشان العام ومن ذلك ايضاح مسببات تأخر او تعثر المشاريع الجاري تنفيذها متى وجدت بحيث يتاح للجميع فرصة التعرف على وضع تلك المشاريع بوصفهم شركاء التنمية واستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
هذا وقد أستهل الأمير فيصل بن سلمان، اجتماع جلسة المنطقة بشكر جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، مرحباً بانضمام عضو المجلس المهندس طارق بن فهد الحسينان، ومدير عام الشؤون الصحية الجديد الدكتور محمد بن جمال الخلاوي.
من جهة اخرى اشاد سمو امير المنطقة بدور هيئة تطوير المنطقة و فرع وزارة الشؤون الاسلامية لقيامهم بترميم وتأهيل مسجد الغمامة التاريخي ، كما اشاد سموه بجهود اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بالمجلس بدورها الفعال في تقييم مستوى الخدمات بمحافظات المنطقة والتي كان لها دور فاعل في رصد الملاحظات واقتراح الحلول العاجلة لمعالجتها.
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الأمين العام لمجلس المنطقة المُكلّف المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى استعراض ملامح النسخة الجديدة من برنامج متابعة المشاريع الحكومية “مشاريع المدينة”، كما اطلّع المجلس على تقرير أداء المشاريع خلال العام 2019م، الذي يتضمن استعراض مؤشرات الأداء لأكثر من 450 مشروع على مستوى المنطقة بتكلفة إجمالية تتجاوز من 18 مليار ريال، مبيناً أن توجيه سمو أمير المنطقة يؤكد على أهمية معالجة وضع المشاريع المتعثرة والتدخل العاجل لتصحيح مسارها.
كما اطلع المجلس على عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل أمانة المنطقة .
وأشار المهندس عباس إلى أن المجلس ناقش أهمية الاستفادة من المياه المُعالجة بالمنطقة باعتبارها أحد موارد المياه الهامة التي يُمكن توجيهها وتعزيز استخداماتها في برامج الري بمزارع النخيل والحدائق وعدد من المشروعات التنموية باستخدام أفضل التجارب والممارسات الدولية في تقنيات المياه المعالجة، واختتمت الجلسة باتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.

 

 

روابط ذات صلة

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
تسليم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العُلا

تسليم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العُلا
محافظة خيبر تطلق خدمة الاتصال المرئي للقاء سمو أمير المنطقة

محافظة خيبر تطلق خدمة الاتصال المرئي للقاء سمو أمير المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*