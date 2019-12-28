احدث الأخبار

أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف
منطقة مكة المكرمة
 أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة
منطقة المدينة المنورة
 مهرجان الطيران الشراعي ينطلق في وادي الدواسر الثلاثاء المقبل
منطقة الرياض
 رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا
أبرز المواد
 أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي
منطقة نجران
 الرئيس الجزائري يعين عبد العزيز جراد رئيساً للحكومة
أبرز المواد
 مندوب القنصلية الهندية بالمملكة يزور المعرض ويشيد بالعلاقات مع غرفة أبها
منطقة عسير
 بدء القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد
منطقة عسير
 سارقي تموينات الخرج في قبضة الأمن
منطقة الرياض
 “سوق الشيبان” يحتضن مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل
منطقة الرياض
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”
أبرز المواد
 “واتساب” يقدم ميزة “تدمير الرسائل” ذاتيا
أبرز المواد
أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف

أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف

منطقة مكة المكرمة
أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة

أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة

منطقة المدينة المنورة
مهرجان الطيران الشراعي ينطلق في وادي الدواسر الثلاثاء المقبل

مهرجان الطيران الشراعي ينطلق في وادي الدواسر الثلاثاء المقبل

منطقة الرياض
رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا

رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا

أبرز المواد

أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف

أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف
http://almnatiq.net/?p=815068
المناطق - جدة
وصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير  ⁧‫بدر بن سلطان‬⁩ إلى  محافظة الطائف ليباشر سموه يوم غدٍ ( الأحد ) ‏أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع.
وكان في استقباله عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولين مدنيين وعسكريين.
وكانت  إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة ، بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.

روابط ذات صلة

“الدهاس” شواهد القبور التي عثر عليها بمكة قد تعود لما قبل الإسلام

“الدهاس” شواهد القبور التي عثر عليها بمكة قد تعود لما قبل الإسلام
مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,371,441 تأشيرة عمرة ونحو 2,031,213 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,371,441 تأشيرة عمرة ونحو 2,031,213 معتمرا يصلون إلى المملكة
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*