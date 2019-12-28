أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف

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وصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫بدر بن سلطان‬⁩ إلى محافظة الطائف ليباشر سموه يوم غدٍ ( الأحد ) ‏أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع.

وكان في استقباله عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولين مدنيين وعسكريين.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة ، بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.