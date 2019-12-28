حمدالله.. يهزم الفيحاء.. ويتصدر العالم

المناطق - متابعات

تصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، قائمة هدافي العالم لعام 2019 بـ57 هدفاً، بعد أن قاد فريقه إلى تجاوز مضيفه الفيحاء بتسجيله «هاتريك»، لينتهي اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بفوز نصراوي 4-1، ضمن ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة بطاقات حمراء بالجملة، حيث تحصل صامويل أوسو لاعب الفيحاء على الحمراء الأولى عند الدقيقة 43، فيما كان ثاني المبعدين عن المباراة بالحمراء الأسترالي براد جونز حارس النصر الذي رافق طرده طرد أحد الجهاز الفني لنادي النصر عند الدقيقة 65، فيما اختتم مهرجان البطاقات بطرد جيجي لاعب الفيحاء عند الدقيقة 70.

وتقدم الفيحاء بالهدف الأول عن طريق روني فرنانديز عن الدقيقة 11، حيث استمر تقدم الفيحاء حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استطاع عبدالرزاق حمدالله من تعديل النتيجة لصالح أصفر العاصمة عند الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، فيما سجل هدف السبق النصراوي سلطان الغنام عند الدقيقة 81، قبل أن يعود حمدالله مرة أخرى ويسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 88، وفي الدقيقة 90 بصم المغربي على الهاتريك بتسجيله الهدف النصراوي الرابع والشخصي الثالث، ليعلن بعده حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز النصر 1-4.

وعزز النصر صدارته لجدول ترتيب المسابقة بـ29 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع

هذا ويحل الفيحاء ضيفاً في الجولة المقبلة على نظيره العدالة، فيما يستضيف النصر نظيره الاتحاد في ذات الجولة.