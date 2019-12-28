بهاتريك بقير.. أبها يكسب ديربي عسير

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كسب فريق أبها أول «ديربي» لعسير عندما تغلب على ضمك في دوري محمد بن سلمان للمحترفين السبت، بثلاثة أهداف في مقابل هدفين واحد ضمن المرحلة الـ13، ورفع الفريق الأبهاوي رصيده إلى 23 نقطة صاعداً إلى المركز الرابع، في حين زادت أوضاع ضمك صعوبة بتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الأخير.

وكتب التونسي سعد بقير إسمه على سجل تاريخ ثلاثيات الكرة السعودية، بتسجيله «هاتريك» في شباك الأحمر، وبدأ مسلسل الأهداف التونسي عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه أضاف بقير الهدف الثاني في الدقيقة 48، ومن ثم أضاف الثالث في الدقيقة 70، أما هدفي ضمك فجاء عن طريق محمد أبو سبعان في الدقيقة 66، في حين سجل الثاني مازن أبو شرارة في الدقيقة 94.

وعلى رغم أنه يمضي موسمه الأول في دوري المحترفين منذ 2008، إلا أن أبها يحقق نتائج إيجابية تفوق بها على معظم الأندية خلال الأسابيع الماضية، إذ لعب 8 مباريات بين بطولتي الدوري وكأس الملك، نجح على إثرها في الفوز 7 مباريات، وتلقى خلالها خسارة وحيدة أمام النصر حامل اللقب الذي يبتعد عنه بست نقاط في الصدارة.