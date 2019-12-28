احدث الأخبار

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو
أبرز المواد
 بهاتريك بقير.. أبها يكسب ديربي عسير
أبرز المواد
 حمدالله.. يهزم الفيحاء.. ويتصدر العالم
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف
منطقة مكة المكرمة
 أمير المدينة المنورة يوجة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة
منطقة المدينة المنورة
 مهرجان الطيران الشراعي ينطلق في وادي الدواسر الثلاثاء المقبل
منطقة الرياض
 رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا
أبرز المواد
 أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي
منطقة نجران
 الرئيس الجزائري يعين عبد العزيز جراد رئيساً للحكومة
أبرز المواد
 مندوب القنصلية الهندية بالمملكة يزور المعرض ويشيد بالعلاقات مع غرفة أبها
منطقة عسير
 بدء القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد
منطقة عسير
 سارقي تموينات الخرج في قبضة الأمن
منطقة الرياض
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو

أبرز المواد
بهاتريك بقير.. أبها يكسب ديربي عسير

بهاتريك بقير.. أبها يكسب ديربي عسير

أبرز المواد
حمدالله.. يهزم الفيحاء.. ويتصدر العالم

حمدالله.. يهزم الفيحاء.. ويتصدر العالم

أبرز المواد
أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف

أمير منطقة مكة بالنيابة‬⁩ يصل إلى الطائف

منطقة مكة المكرمة

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو
http://almnatiq.net/?p=815082

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

روابط ذات صلة

بهاتريك بقير.. أبها يكسب ديربي عسير

بهاتريك بقير.. أبها يكسب ديربي عسير
حمدالله.. يهزم الفيحاء.. ويتصدر العالم

حمدالله.. يهزم الفيحاء.. ويتصدر العالم
رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا

رئيسة المفوضية الأوروبية : إنقاذ اتفاق إيران صعب جدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*