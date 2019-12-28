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مسابقة “القعود” تُشعل مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. و4 ينجزون المهمة

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مسابقة “القعود” تُشعل مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. و4 ينجزون المهمة

مسابقة “القعود” تُشعل مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. و4 ينجزون المهمة
http://almnatiq.net/?p=815085
المناطق _ الرياض

فاز أربعة مشجِّعين من مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بأربعة “قعدان” اليوم، خلال المسابقة التي نظَّمها نادي الإبل، تحت عنوان “القعود قعودك لاطرحته”.
واكتظَّت مدرجات المهرجان بحضور جماهيري غفير، حيث بدأت المسابقة باختيار أربعة مشجعين، بما يُعرف بـ”صيد الكاميرا”؛ لينزلوا إلى ساحة العرض بشكل فردي، كل على حِدَة، وقد نجح الأربعة في طرح” القعود” وكسبه.
وأوضح صالح سالم اليامي (أحد الفائزين)، أنَّه حضر للمهرجان لمشاهدة الإبل، والاستمتاع بالتنافس القوي الذي يسود المنافسات في جميع الفئات، مشيرًا إلى أنَّه لم يكن يتوقع أن تختاره الكاميرا.
وقال: “بعد اختياري كنتُ واثقًا من النجاح في المهمَّة، وطرح القعود، فقد تعوَّدنا على هذا الشيء منذ الصغر، ولم يكن الأمر بالعسير عليَّ”.
وعن مصير القعود الذي فاز به، قال: “سأهديه لوالدي، وإخوتي الذين حضروا معي للمهرجان”، مقدمًا شكره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لإنجاح المهرجان.
يُذكر أنَّ مسابقة “القعود قعودك لاطرحته” واحدة من عدة مفاجآت للجمهور يقدِّمها نادي الإبل، الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المُقام حاليًّا في الصياهد 120 كيلومترًا شمال شرق الرياض، بخلاف هدايا “الجوَّال” اليوميَّة التي تُوزع في المدرجات.

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