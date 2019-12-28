اسبيريا يقود الشباب للفوز على الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

المناطق _ الرياض

استعاد فريق الشباب طريق الانتصارات وتخطى ضيفه الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت لحساب الجولة ال13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب دانيلو اسبيريا في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع الأهلي لتسكن الشباك.

وبتلك النتيجة رفع الشباب رصيده لـ 18 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث.