دورة لتعليم العزف على آلة العود بفنون تبوك

المناطق _ تبوك

دعت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك – ممثلة بلجنة الموسيقى – المهتمين بتعلم العزف على آلة العود للتسجيل في الدورة التدريبية التأسيسية الأولى في تعليم العزف على آلة العود

ويقدمها المدرب الفنان حسن الحساوي وذلك بمقر الجمعية بتبوك.

وأوضح رئيس لجنة الموسيقى بالجمعية عبدالرحمن الكتبي أن الدورة التي ستنطلق يوم الأحد الموافق 10/ 5/ 1441 ستستمر لمدة 6 أسابيع بمعدل محاضرتين في الأسبوع مشيراً إلى أن برنامج الدورة يحتوي على عدة جوانب منها إعطاء المشاركين نبذة تاريخية عن آلة العود وأقسامه وشرح الطريقة الصحيحة لحمل آلة العود وأساليب استخدام الريشة وتقديم شرح وتحليل عن سلالم المقامات الموسيقية الرئيسية مع تطبيقات عملية مع المدرب وتقديم شرح لعملية الارتجال والتقاسيم على آلة العود وتطبيق أساليب ومهارات استخدام الريشة الإيقاعية إضافة إلى تدريب المشاركين على عزف بعض المقطوعات الموسيقية والأغاني باستخدام آلة العود.

وبيّن الكتبي أن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة اللجنة الموسيقية بالجمعية لعام 2020 وفي إطار سلسلة دورات ستقيمها لجنة الموسيقى بهدف إثراء الثقافة الموسيقية والغنائية والإسهام في تنمية قطاع الموسيقى واحتضان المواهب الشابة في العزف والغناء وتقديم العروض الموسيقية المختلفة.