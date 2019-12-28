سمو الأمير بدر بن سلطان يلتقي بمديري القطاعات الحكومية في محافظة الطائف

المناطق _ الطائف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في محافظة الطائف اليوم مديري القطاعات الحكومية بالمحافظة.

‏واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء لمقترحات مديري القطاعات الحكومية التنموية ونبذة عن المشروعات في المحافظة .

وفي ختام اللقاء شارك سموه مديري القطاعات الحكومية طعام العشاء .