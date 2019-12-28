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سمو الأمير بدر بن سلطان يلتقي بمديري القطاعات الحكومية في محافظة الطائف

سمو الأمير بدر بن سلطان يلتقي بمديري القطاعات الحكومية في محافظة الطائف
http://almnatiq.net/?p=815126
المناطق _ الطائف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في محافظة الطائف اليوم مديري القطاعات الحكومية بالمحافظة.
‏واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء لمقترحات مديري القطاعات الحكومية التنموية ونبذة عن المشروعات في المحافظة .
وفي ختام اللقاء شارك سموه مديري القطاعات الحكومية طعام العشاء .

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