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الاتحاد يدرك التعادل أمام الفتح في الثواني الأخيرة في دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=815129
المناطق _ الرياض

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الاتحاد مع الفتح في ختام الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وتقدم اللاعب محمد يحيى مجرشي للفتح في الدقيقة 74 بعد جملة فنية رائعة، قبل أن يتعادل الاتحاد في الدقيقة 4+90 عن طريق عبدالرحمن الغامدي إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وارتفع رصيد الاتحاد إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

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