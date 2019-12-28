كشافة المملكة تختتم مشاركتها في مخيم محمية المرموم

الرياض _ مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم امس مُشاركتها في المخيم الكشفي الخليجي، الذي أُقيم في محمية المرموم بدولة الامارات العربية المتحدة ، بمشاركة الجمعيات الكشفية الوطنية في المملكة العربية السعودية سلطنة عمان ودولتي الكويت والإمارات ، بالإضافة الى المملكة الأردنية ، وجمهورية مصر ، حيث قدم المخيم نموذجاً بارزاً في مجال الحفاظ على البيئة ودورها في الحياة المعاصرة ، بالتطبيق الإيجابي للدور الذي تقوم به الحركة الكشفية في مجال البيئة والمساهمة في التوعية والاهتمام بالحياة الطبيعية في محمية المرموم بدبي.

وقد تضمنت فعاليات المخيم ورشة وطنية حول الكشفية وأهداف التنمية المستدامة نظمتها جمعية الإمارات الكشفية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي، بهدف تنمية قدرات القيادات الشابة وتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة، ودور الحركة الكشفية في تحقيقها، وتم خلالها مناقشة السياسة التاريخية للتنمية المستدامة والتعريف بأهدافها ، كما عقدت مفوضية كشافة دبي خمس ورش عمل على هامش المخيم خصصت الأولى لـ الكشفية وأهداف التنمية المستدامة، والثانية في إطار عالم أفضل ، حيث ركزت على تطوير كفاءات الشباب ليصبحوا مواطنين نشطاء ، فيما جاءت الورشة الثالثة في موضوع أفكار الذكاء الاصطناعي، والورشة الرابعة في راديو المرموم، والتي تعلم خلالها الكشافة والجوالة التخاطب باستخدام أجهزة الراديو اللاسلكية في الخلاء وطريقة استخدامها، والورشة الخامسة في التصوير البيئي الفوتوغرافي ، كما تضمن الفعاليات تنفيذ العديد من شارات الهوايات الكشفية ، وتنفيذ رحلة خلوية ، وزيارة لبعض المعالم السياحية في دبي، وتنفيذ يوم شعبي للجمعيات الكشفية المشاركة.