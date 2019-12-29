لجنة الحدود الكويتية مع السعودية: الاتفاقية عالجت الأرض المحجوزة في الزور وتخصيص المنطقة للعمليات المشتركة

المناطق - الرياض

أكدت لجنة الحدود الكويتية المعنية بالتفاوض مع الجانب السعودي بشأن المنطقة المقسومة أهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اخيرا مع المملكة معتبرة أنها تمثل توافقا تاريخيا يجسد ويعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين الطرفين.

وأكد رئيس اللجنة السفير مجدي الظفيري أن هذا التوافق التاريخي يعد تجسيدا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين قائلا إن هذه الاتفاقية تشكل أحد أهم الانجازات التاريخية وتعكس مستوى العلاقات المتقدمة بين البلدين “فعليا وليس لفظيا.

وأشار إلى أن الاتفاقية ومذكرة التفاهم عالجت أيضا موضوع الأرض المحجوزة في منطقة الزور وهو أن الشركة التي كانت في هذه المنطقة ستنقل إلى داخل حدود المملكة وتخصص هذه المنطقة للعمليات المشتركة وهو النموذج الموجود في الخفجي وسوف يكون نموذج آخر في الزور، كما أن هناك شركات لتقييم المباني النفطية فيها.

وأوضح أن قضيتي التواجد والأرض تمت معالجتهما بشكل كامل في مذكرة التفاهم وبتوافق وود مع الأشقاء وفق قاعدة حفظ الحقوق في الثروة والاحترام الكامل لسيادة البلدين.

وبين أن الاتفاق الأخير انعكاس لتوافق واتفاق لحسم القضايا كلها باعتبار أن الخط الفاصل أو خط التقسيم يصبح خطا حدوديا نهائيا بين البلدين لتطبق القوانين السارية على كل الأعمال النفطية والفنية بما يحفظ حقي في الثروة مناصفة في كامل المنطقة.

وأوضح أن الاتفاقية الحالية أكدت حق استغلال أي دولة لثرواتها الموجودة لدى الطرف الآخر وفق قوانين ذلك الطرف ومن خلال العمليات المشتركة.