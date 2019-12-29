حمدالله عالمي في 2019.. تربع على قائمة هدافي العالم خلال العام

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حقق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا في عام 2019، بعد تسجيله ثلاثية “هاتريك” في مرمى الفيحاء.

العالمي حقق الفوز أمام الفيحاء برباعية مقابل هدف وحيد، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما حتى الدقيقة 80، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثلاثية المهاجم المغربي جعلت منه هدافًا للعالم في عام 2019 برصيد 57 هدفًا في مختلف البطولات، ليتفوق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ لاعب بايرن ميونخ الألماني، صاحب الـ54 هدفًا.

كما أنه بذلك صار هداف الدوري موسم 2019/2018، وهداف الدوري هذا الموسم حتى الآن، والهداف التاريخي لكأس الملك، والهداف التاريخي الأجنبي للنصر في تاريخ الدوري، وأكثر من أحرز هاتريك في دوري المحترفين السعودي.

وكتب حمد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سعيد للغاية بتحقيقي لقب هداف العالم في عام 2019 بـ57 هدفًا، أود أن أشكر فريقي، خاصةً زملائي اللاعبين على مساعدتهم لي، وأيضًا لا يمكنني أن أنسى جمهور النصر، وأتطلع لنجاحات أخرى في العام الجديد إن شاء الله، شكرًا لكم جميعًا”.

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 29 في صدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة، بينما تجمد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.