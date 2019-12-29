محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق

محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق

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محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق

محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق
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المناطق_الرياض

للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات في العراق، تمكن المتظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم السبت، من إيقاف إنتاج النفط في حقل الناصرية العملاق الواقع على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينه الناصريه.

وأفادت مصادر أمنية ونفطية في الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أن الإنتاج في حقل الناصرية النفطي، الذي يقدر بنحو 100 ألف برميل يوميا، توقف السبت صباحا بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، مطالبين بتوفير وظائف لهم.

وأفادت فرانس برس أن هذه هي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.

وعلى الرغم من توقف الإنتاج في الحقل، الواقع على بعد 300 كيلومتر إلى الجنوب من بغداد، فإن خبراء يرون أن هذا التوقف لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية في حال عدم استمراره لفترة طويلة.

وقال مسؤولون عراقيون إن المباني الإدارية التابعة للشركة الوطنية المشغلة للحقل مغلقة منذ 50 يوما جراء حملة العصيان المدني التي تشل مناطق كبيرة من جنوب العراق.

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