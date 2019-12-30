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5.63 تريليون ريال أصول الشركات المدرجة في السوق السعودية

5.63 تريليون ريال أصول الشركات المدرجة في السوق السعودية
http://almnatiq.net/?p=815176
المناطق - الرياض

ارتفعت قيمة أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة السعودية بحسب البيانات الصادرة بنهاية شهر سبتمبر 2019 إلى نحو 5629.84 مليار ريال، مقارنة بـ4056.15 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018، مسجلة نموا نسبته 38.8 في المائة بما يعادل 1574 مليار ريال.
وفقا لـ “الاقتصادية” ارتفعت أصول الشركات بنسبة 38.8 في المائة بدعم نمو أصول قطاع “الطاقة” تحديدا شركة “أرامكو”.
وبلغت أصول القطاع بنهاية سبتمبر نحو 1558.6 مليار ريال مقارنة بـ92.39 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018، بنمو 1586.9 في المائة بما يعادل 1466.21 مليار ريال.
وأثرت أصول شركة “أرامكو” بشكل أساس في نمو أصول القطاع، إذ بلغت أصول الشركة بنهاية سبتمبر نحو 1457.41 مليار ريال، في حين لا توجد فترة مقابلة بحسب القوائم المالية للشركة.
وفيما يتعلق بترتيب القطاعات، جاء قطاع “الطاقة” في الترتيب السادس من حيث أعلى القطاعات في قيمة أصول شركاته، وبعد إدراج شركة “أرامكو” وإضافة أصولها إلى قيمة أصول القطاع ارتفع ترتيب القطاع إلى المركز الثاني.
وعند استثناء أصول شركة “أرامكو” من المجموع، يبين الرصد أن الأصول نمت بنسبة 2.9 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية 30 سبتمبر نحو 4172.43 مليار ريال مقارنة بـ4056.15 مليار ريال.

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