“حساب المواطن”: الإفصاح عن الدخل شرط لاستفادة أصحاب الأنشطة التجارية

المناطق - الرياض

أكّد برنامج «حساب المواطن»، إمكانية حصول من يزاول أي نشاط تجاري أو لديه مؤسسة تجارية الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين»، بموقع «تويتر»، على تساؤل أحد المواطنين والذي قال فيه: «أخي عنده مؤسسة صغيرة ومتزوج وعنده ولد هل يستحق حساب المواطن ؟ ولا أصحاب المؤسسات غير مؤهلين؟ وشكرًا».

وقال الحساب: «يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه».

وأضاف: «وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) و مصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثمّ الضغط على حفظ».

وأودع البرنامج في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته؛ 60.8 مليار ريال؛ منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أنَّ نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب +0.7% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد.