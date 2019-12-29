“ناسا” تنشر صورة فضائية “بديعة” من بلد عربي

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جبال الأطلس الصغير كما نشرتها "ناسا"
http://almnatiq.net/?p=815221
المناطق - الرياض

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، صورة فضائية التقطت بتقنيات خاصة وتحمل ألوانا زاهية، لجبال “الأطلس الصغير” في المغرب.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، فإن “ناسا” استخدمت الأشعة تحت الحمراء في التقاط الصورة، لإظهار الاختلافات بين الصخور وتسليط الضوء على طياتها.

ووفقا لـ”ناسا”، فإن جبال الأطلس الصغير، التي تنتمي لسلسلة جبال الأطلس، تشكلت نتيجة تصادم الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسية، قبل حوالي 80 مليون عام.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية في بيان مصاحب للصورة: “طبقات الحجر الجيري والحجر الرملي والصلصال والجبس التي شكلت قاع المحيط، تم طيها وتكسيرها لإنشاء جبال الأطلس الصغير”.

وأضافت: “في هذه الصورة لجنوب غرب المغرب، يتم دمج نطاقات الأشعة تحت الحمراء (…) لتسليط الضوء بشكل كبير على أنواع الصخور المختلفة وتوضيح الطي المعقد”.

وتشكل جبال الأطلس الصغير القسم الجنوبي من سلسلة جبال الأطلس، ويبلغ ارتفاع أعلى قمة بها 3304 مترا عن سطح البحر، وهي قمة جبل سيروا.

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