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طرح «1382» وظيفة للسعوديات في الرياض

طرح «1382» وظيفة للسعوديات في الرياض
http://almnatiq.net/?p=815248

نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك ” يوم الخميس 19/12/2019م ملتقى التوظيف النسائي الاول في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة (39) منشأة، قامت بطرح (1382) وظيفة في عدد من المجالات، وبلغ عدد المتقدمات لشغل الوظائف (836) باحثة عن العمل، كما تم على هامش الملتقي تنظيم عدد من الورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل.

موضحا أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشيا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وقال إن التعاون بين الغرفة وسابك لتنظيم هذا المنتدى ليس مستغرب وأكد مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل.

يذكر أن الشركات التي شاركت في الملتقي هي (اني وداني، شركة طريبة الزراعية، شركة حمد عبدالله المنيع للأجهزة الكهربائية، أكاديمية ﭬيلوتي للتدريب، شركة فواز الحكير، بودل للفنادق والمنتجعات، مدارس الرياض، شركة درعة للتجارة، مستشفيات الحمادي، مؤسسة كرز لنن، نكهة الخزامى، الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة، المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة، مستشفى المبارك، شركة رواند العالمية، شركة المجال سيد للخدمات، مركز رياده الاعمال النسائي، مجموعة المرشد القابضة.

شركة مذاق الطبخة اللذيذة-مطعم أم شريف، شركة المصنع الأهلي للألمنيوم ( نافكو )، مجموعة المهيدب لاستثمارية، شركة وكالات العربية السعودية سارا، شركة أسواق التميمي، مجموعة شركة زيد الحسين واخوانة، شركة كنتال الطبية والتجارية، فندق الريتز كارلتون، شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون، شركة نسما، الشركة العربية للبلاط ( مساهمة مقفلة ) – آرتكـ شركة سمسا للنقل السريع.

شركة صلة تمكين العمل، الشركة السعودية جواهر، فندق حياة ريجنسي الرياض العليا، شركة الوفاق، شركة امتياز العربية، آرتنا للإعلام الرقمي، مؤسسة شركاء الخبراء للتجارة، شركة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات.

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