“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً ، تشمل المدينة المنورة ومحافظات