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إعصار فانفون يودي بحياة 41 شخصا في الفلبين

إعصار فانفون يودي بحياة 41 شخصا في الفلبين

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إعصار فانفون يودي بحياة 41 شخصا في الفلبين

إعصار فانفون يودي بحياة 41 شخصا في الفلبين
http://almnatiq.net/?p=815253
المناطق - واس

ارتفعت حصيلة إعصار فانفون في الفلبين إلى 41 شخصًا على الأقل عندما ضرب وسط البلاد فيما لا يزال هناك العشرات من المصابين والمفقودين.
وأوضح المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين في تقرير اليوم أن الإعصار الحادي والعشرين الذي ضرب البلاد هذا العام قد ألحق أضرارًا بالمحاصيل والبنية التحتية بقيمة تقدر 7ر19 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 265 ألف منزل.
يشار إلى أنه قبل ست سنوات، ضرب الإعصار هايان – أحد أقوى الأعاصير الإستوائية المسجلة الفلبين – وقتل أكثر من 6300 شخص.

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