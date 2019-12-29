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حساب جمعية مساجدنا على الطرق الأكثر تأثيراً على تويتر لعام 2019م

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حساب جمعية مساجدنا على الطرق الأكثر تأثيراً على تويتر لعام 2019م

حساب جمعية مساجدنا على الطرق الأكثر تأثيراً على تويتر لعام 2019م
http://almnatiq.net/?p=815258
المناطق - الرياض

حصل حساب جمعية العناية بمساجد الطرق في تويتر على الحساب الأكثر تأثيراً لست مرات متتالية خلال عام 2019 م متفوقا بذلك على حسابي “برشلونة بالعربي” و”ليفربول بالعربي” خلال شهر رمضان المبارك.
رصد ذلك موقع (الغيريا) المتخصص في قياس التأثير على تويتر والذي يصدر تقييماً في كل 12 ساعة، وحصلت الجمعية على المركز الأول في التأثير في ثلاثة أيام متتالية.
وكان الحدث الأبرز هي حملة #مفحص_قطاة _برتويت والتي كانت بدعم من رجل الأعمال الأستاذ: عبدالله بن عبدالرحمن العقيل حيث تكفل ببناء مسجد على طريق مكة المكرمة عن أول 50 ألف شخص يعيد تدوير التغريدة المخصصة للحملة.
وقد تجاوز عدد الريتويت 60 ألفاً وتجاوز عدد المشاهدات 6 مليون مشاهدة وتم إقفال الحملة خلال 8 ساعات فقط منذ إطلاقها وتعد هذه الحملة هي الأبرز خلال عام 2019 م من بين حملات القطاع الثالث.
وقد فتحت هذه الحملة باب المساهمة لعدد من الراغبين في خدمة أحب البقاع إلى الله من دول الخليج والعالم العربي وكانت المشاركة الأبرز من البرازيل.
وتأتي هذه الحملة ضمن الحزم التسويقية التي تطلقها الجمعية بحسب خطتها لتنمية مواردها المالية ولتوسيع الانتشار عبر وسائل التواصل والاستفادة من النشر بأقل التكاليف ولتحسين صورتها الذهنية.
ويشهد الواقع عملاً احترافياً متميزاً لدى القطاع الثالث والذي عزز من دور هذا العمل هي رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي أولت الجمعيات الأهلية اهتماماً بارزاً كونها تبذل في خدمة الدين والمجتمع وتفتح باب المشاركة للأفراد والجهات الراغبين في تقديم الواجب عليهم تجاه المسؤولية المجتمعية.

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