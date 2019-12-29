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بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين

بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين

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بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين

بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين
http://almnatiq.net/?p=815264
المناطق - الرياض

تتيح بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سبل)، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للطلاب والطالبات والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل.

وتسعى بوابة (سُبل) المتوفرة على الرابط: https://subol.sa ، إلى تطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وتطمح البوابة إلى تمكين القوى الوطنية البشرية، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة من خلال استيراد وتكييف خدمات برنامج التثقيف والإرشاد المهني بما يتناسب مع احتياجات الوطن.

وتساعد “سبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

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