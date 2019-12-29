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من الأسود إلى الأزرق.. بيغ بن “الجديدة” تدق في أول لحظة من العام الجديد

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من الأسود إلى الأزرق.. بيغ بن “الجديدة” تدق في أول لحظة من العام الجديد

من الأسود إلى الأزرق.. بيغ بن “الجديدة” تدق في أول لحظة من العام الجديد
http://almnatiq.net/?p=815267
المناطق - وكالات

يدق جرس ساعة بيغ بن الشهيرة في البرج الذي يمثل أحد معالم بريطانيا عندما ينتصف الليل عشية بدء السنة الجديدة وذلك لأول مرة منذ الكشف عن وجهها الجديد من تحت السقالات خلال أعمال تجديد البرج.

وتضمنت أعمال ترميم برج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا إحاطته بسقالات خلال العامين الأخيرين في الوقت الذي يجري فيه إعادة تلميع عدادات الساعات الأربع، وإعادة طلاء الأجزاء المعدنية، وتنظيف وتجديد النقوش الحجرية المنحوتة ببراعة بالبرج.

وعندما تم رفع جزء من السقالات في مارس ظهر أنه أعيد طلاء أرقام وعقارب الساعة باللون الأزرق، بعد أن كانت باللون الأسود، تمشيا مع ما يصفه العلماء بأنه لونها الأصلي.

ومنذ بدء أعمال التجديد في 2017 توقف جرس بيغ بن عن الدق إلى حد كبير، إلا في الأحداث المهمة فقط.

وكانت آخر مرة دق فيها جرس بيغ بن في 11 نوفمبر إحياء لذكرى العسكريين الذين قتلوا خلال أدائهم واجبهم الوطني، فيما يعرف باسم “يوم الذكرى”.

وقال البرلمان في بيان إنه ستتم تجربة جرس بيغ بن عدة مرات، خلال الاستعداد لعشية السنة الجديدة.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال التجديد التي بلغت تكلفتها 4 مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار) عام 2021.

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