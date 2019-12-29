احدث الأخبار

“الجرب” يضرب “إسطنبول”.. و”صحة تركيا” تحذر من انتشار المرض في عدة مدن
أبرز المواد
 من الأسود إلى الأزرق.. بيغ بن “الجديدة” تدق في أول لحظة من العام الجديد
أبرز المواد
 بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين
أبرز المواد
 القتل الجماعي في الولايات المتحدة في 2019 الأعلى منذ 50 سنة
أبرز المواد
 حساب جمعية مساجدنا على الطرق الأكثر تأثيراً على تويتر لعام 2019م
أبرز المواد
 إعصار فانفون يودي بحياة 41 شخصا في الفلبين
أبرز المواد
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 طرح «1382» وظيفة للسعوديات في الرياض
الاقتصاد
 فى فيديو نادر .. القذافى يحذر من غزو تركيا لليبيا: الأتراك باعونا لإيطاليا بجزيرة
أبرز المواد
 توقف الإنتاج كليا في حقل الناصرية في سابقة أولى منذ اندلاع احتجاجات العراق
أبرز المواد
 تسريب جديد يكشف تصميم “سامسونغ غالاكسي إس 10 لايت” (صور)
أبرز المواد
 عملية طعن جماعية بكنيس يهودي في نيويورك.. وسقوط ضحايا
أبرز المواد
“الجرب” يضرب “إسطنبول”.. و”صحة تركيا” تحذر من انتشار المرض في عدة مدن

“الجرب” يضرب “إسطنبول”.. و”صحة تركيا” تحذر من انتشار المرض في عدة مدن

أبرز المواد
من الأسود إلى الأزرق.. بيغ بن “الجديدة” تدق في أول لحظة من العام الجديد

من الأسود إلى الأزرق.. بيغ بن “الجديدة” تدق في أول لحظة من العام الجديد

أبرز المواد
بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين

بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين

أبرز المواد
القتل الجماعي في الولايات المتحدة في 2019 الأعلى منذ 50 سنة

القتل الجماعي في الولايات المتحدة في 2019 الأعلى منذ 50 سنة

أبرز المواد

“الجرب” يضرب “إسطنبول”.. و”صحة تركيا” تحذر من انتشار المرض في عدة مدن

“الجرب” يضرب “إسطنبول”.. و”صحة تركيا” تحذر من انتشار المرض في عدة مدن
http://almnatiq.net/?p=815271
المناطق - وكالات

أكدت تنسيقية غرف المهن الصحية، في مدينة “إسطنبول” بتركيا، أن هناك زيادة كبيرة في وقائع الإصابة بمرض “الجرب” بين سكان المدينة، داعية الأهالي لتوخي الحذر، وفق ما نقلت صحيفة “زمان” التركية.

وأكدت تنسيقية المهن الصحية، التي تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، وغرفة الأطباء البيطريين، وغرفة أطباء الأسنان، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بمرض “الجرب” في مدينة إسطنبول، مقارنة بالمدن الأخرى.

ونشرت “التنسيقية” بيانا كتابيا، لتحذير أهالي إسطنبول، من اتساع دائرة الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أنه يزداد انتشارا في فصل الشتاء ويمكن انتقاله من شخص لآخر.

وحذر البيان من أن المرض يمكنه الانتقال من خلال الملامسة باليد أو استخدام السرير نفسه خلال مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، موضحة أن أعراض الإصابة بالمرض تظهر خلال 3-6 أسابيع بعد الإصابة به.

وكانت وزارة الصحة التركية، حذرت في 16 ديسمبر الجاري، من انتشار مرض الجرب في عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

من جهة أخرى، حذر الصيادلة الأتراك، من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض “الجرب”، بينما أوضحت وزارة الصحة التركية، أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج المرض في عموم المحافظات التركية.

روابط ذات صلة

من الأسود إلى الأزرق.. بيغ بن “الجديدة” تدق في أول لحظة من العام الجديد

من الأسود إلى الأزرق.. بيغ بن “الجديدة” تدق في أول لحظة من العام الجديد
بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين

بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) تساعد الطلاب والباحثين عن عمل على تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين
القتل الجماعي في الولايات المتحدة في 2019 الأعلى منذ 50 سنة

القتل الجماعي في الولايات المتحدة في 2019 الأعلى منذ 50 سنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*