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فتح باب القبول بقوات الطوارئ الخاصة على رتبة “جندي”

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فتح باب القبول بقوات الطوارئ الخاصة على رتبة “جندي”

فتح باب القبول بقوات الطوارئ الخاصة على رتبة “جندي”
http://almnatiq.net/?p=815277

تبدأ قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اليوم الأحد، فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة على رتبة «جندي»؛ وذلك لحملة الثانوية العامة وما يعادلها.

ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك والداه وجداه وجدتاه وزوجته. ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

كما يشترط أن يكون المتقدِّم حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلّة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق تعيينه على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

ويشترط أيضًا في المتقدم أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وألا يقل عمره عن 18عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا عند تقديم الطلب، وألا يقل طوله عن 170 سم، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

ويتمّ استقبال طلبات القبول من اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس الموافق 7 جمادى الأولى 1441 هـ، عبر رابط بوابة (أبشر التوظيف).

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