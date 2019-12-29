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خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=815293
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لوكا فيراري، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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