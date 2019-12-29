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خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

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إنشاء أكاديمية تأهيل الفرق الكشفية بالجوف

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

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المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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