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39 منشأة تطرح (1382) وظيفة في ملتقي التوظيف النسائي بغرفة الرياض

39 منشأة تطرح (1382) وظيفة في ملتقي التوظيف النسائي بغرفة الرياض

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39 منشأة تطرح (1382) وظيفة في ملتقي التوظيف النسائي بغرفة الرياض

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المناطق - واس

نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” ، ملتقى التوظيف النسائي الاول في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة 39 منشأة، قامت بطرح (1382) وظيفة في عدد من المجالات، وبلغ عدد المتقدمات لشغل الوظائف (836) باحثة عن العمل، كما جرى على هامش الملتقي تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.
وأشاد نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل, موضحاً أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مؤكداً مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل.

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