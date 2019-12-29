تعلن الجامعة بالشراكة مع مركز idp-IELTS عن انطلاق اختبار الآيلتس IELTS في جولته الثانية بالمنطقة، لمنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع، وذلك يوم 16 / 5 / 1441 هـ بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية ( للذكور والإناث ).
ولمن يرغب التسجيل في الاختبار يمكنه ذلك من خلال الروابط التالية : رابط التسجيل لمنسوبي الجامعة (للحصول على
خصم 10%)
https://forms.gle/
رابط التسجيل لأفراد المجتمع (لغير منسوبي
الجامعة)
https://my.ieltsessentials.com
جامعة الجوف تعلن عن انطلاق اختبار IELTS للشهر الجاري
تعلن الجامعة بالشراكة مع مركز idp-IELTS عن انطلاق اختبار الآيلتس IELTS في جولته الثانية بالمنطقة، لمنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع، وذلك يوم 16 / 5 / 1441 هـ بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية ( للذكور والإناث ).
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