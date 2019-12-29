جامعة الجوف تعلن عن انطلاق اختبار IELTS للشهر الجاري

الجوف - محمد الحسن

تعلن الجامعة بالشراكة مع مركز idp-IELTS عن انطلاق اختبار الآيلتس IELTS في جولته الثانية بالمنطقة، لمنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع، وذلك يوم 16 / 5 / 1441 هـ بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية ( للذكور والإناث ).

ولمن يرغب التسجيل في الاختبار يمكنه ذلك من خلال الروابط التالية : رابط التسجيل لمنسوبي الجامعة (للحصول على

خصم 10%)

https://forms.gle/ m7fhRqQr8F7ne1XW8

رابط التسجيل لأفراد المجتمع (لغير منسوبي

الجامعة)

https://my.ieltsessentials.com