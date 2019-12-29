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“الصندوق الصناعي” يطلق منتج تمويل الاستحواذ

“الصندوق الصناعي” يطلق منتج تمويل الاستحواذ

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جامعة الجوف تعلن عن انطلاق اختبار IELTS للشهر الجاري

جامعة الجوف تعلن عن انطلاق اختبار IELTS للشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=815320
الجوف - محمد الحسن

تعلن الجامعة بالشراكة مع مركز idp-IELTS عن انطلاق اختبار الآيلتس IELTS في جولته الثانية بالمنطقة، لمنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع، وذلك يوم 16 / 5 / 1441 هـ بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية ( للذكور والإناث ).
ولمن يرغب التسجيل في الاختبار يمكنه ذلك من خلال الروابط التالية : رابط التسجيل لمنسوبي الجامعة (للحصول على
خصم 10%)
https://forms.gle/m7fhRqQr8F7ne1XW8
رابط التسجيل لأفراد المجتمع (لغير منسوبي
الجامعة)
https://my.ieltsessentials.com

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