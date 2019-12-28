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أمير عسير يرعى افتتاح الواجهة البحرية بالحريضة الخميس المقبل

أمير عسير يرعى افتتاح الواجهة البحرية بالحريضة الخميس المقبل
http://almnatiq.net/?p=815323
المناطق - أبها

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، يوم الخميس المقبل، افتتاح الواجهة البحرية بمركز “الحريضة” على ساحل البحر الأحمر.
ووقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس على آخر الاستعدادات لافتتاح المشروع السياحي على ساحل عسير البحري، مطلعاً على ما تم إنجازه لإطلاق فعاليات متنوعة تستمر لمدة أسبوعين.
ونفذت أمانة منطقة عسير هذا المشروع البحري الكبير على مساحة 2400000 متر مربع على شاطئ الحريضة المطل على ساحل البحر الأحمر.
ويشتمل المشروع على جلسات عائلية وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة ومسطحات خضراء ومرسى لليخوت “مارينا”، وناد لليخوت، وناد للطيران الشراعي، ومتحف بحري، ومدينة للألعاب، ومدينة مائية، ومضمار للسباقات، ومراكز تجارية، ومطاعم ومقاهٍ، وملاعب رياضية، وجلسات متنوعة داخل الحدائق.

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