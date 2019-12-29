أمين المنطقة الشرقية: يستقبل أصحاب المحال التجارية في سوق الحب بالدمام

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس/ فهد بن محمد الجبير صباح هذا اليوم الاحد الموافق 3/5/1441هـ في مكتب معاليه اصحاب المحال التجارية وعدد من مستثمري سوق الحب بالدمام الذين قدموا شكرهم لمعالي الأمين على دعم أمانة المنطقة الشرقية ومتابعة معاليه لكل ما من شأنه تطوير منطقة سوق الحب والتي تعتبر من المناطق الهامة التاريخية التجارية والتي يربو عمرها على 60 عام وأكثر, وثمنوا خلال لقائهم بمعالي أمين المنطقة الشرقية مبادرة الأمانة في مهرجان سوق الحب والذي أقيم خلال الفترة الماضية بمشاركة لجنة أصدقاء الأمانة وعدد من الشركاء.

وذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف المُلا, و وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات أ. محمد الصفيان, ورئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري, وعضو المجلس البلدي الأستاذ محمد الناصر, وأمين سر لجنة أصدقاء الأمانة الأستاذ سالم القحطاني, وعضو اللجنة الأستاذ هشام الجبر .

وأضافوا بأن هذا المهرجان قد ساهم في جذب العوائل من مختلف المناطق المحيطة بالمنطقة الشرقية, كما ساهم المهرجان بزيادة الحركة التجارية في السوق, مطالبين الأمانة بإقامة عدد من الفعاليات المماثلة, لإحياء تاريخ هذه المنطقة لِما تمثله من قيمة تاريخية لدى أهالي المنطقة الشرقية, وخاصة بمدينة الدمام

من جانبه أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأن المبادرة التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة تأتي لتعزيز السياحة في المنطقة وكذلك إحياء الموروث التاريخي لهذه المنطقة من خلال الفعاليات المتنوعة التي شهدتها هذه المبادرة, مضيفا معاليه دعمه المستمر لمثل هذه البرامج والفعاليات التي من شأنها تعزيز القيمة التراثية والتجارية للسوق.

كما أبان الجبير بأن هذه المبادرات تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف, وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان, على إقامة مثل هذه الفعاليات والتي تعكس الوجهة السياحية للمنطقة .

بعد ذلك قدم عضو المجلس البلدي الأستاذ محمد الناصر شرحا على فكرة مشروع تطوير هذه المنطقة وعدد من المقترحات التي تُسهم في تنشيط الحركة التجارية, واقترح الناصر أن يُخصص يوم في كل أسبوع لإقامة مهرجان شعبي أسوة ببقية المناطق الأخرى.

وفي نهاية اللقاء كرم أصحاب المحال التجارية ومستثمري السوق معالي أمين المنطقة الشرقية, كما تم تكريم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع, وكذلك رئيس بلدية وسط الدمام .

وفي ختام اللقاء شكر معالي أمين المنطقة الشرقية أصحاب المحال التجارية والداعمين, واللجان المشاركة في هذا المهرجان على ما قدموه من دعم وجهد خلال فترة المهرجان والذي استمر لفترة عشرة أيام .

وكان مهرجان سوق الحب والذي اُختتمت فعالياته يوم السبت الموافق 24/04/1441هـ، قد شهد عدة فعاليات نظمتها أمانة المنطقة الشرقية، بحضور أكثر من 34 ألف زائر منذ انطلاقته تحت شعار ( قديمك نديمك لو الجديد أغناك )، وتوافد الزوار للمهرجان من مختلف المدن والمحافظات للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تضمنها من عروض تراثية وأركان وفلكلور شعبي ومهن حرفية قديمة، إضافة للمسرح التفاعلي الذي قدمت خلاله محاضرات تثقيفية للتعريف بحضارة وتاريخ الدمام والأسواق الشعبية ومنها سوق الحب .

وحظي المهرجان بزيارة العديد من وفود الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة الشرقية ونخبة من الشخصيات الاجتماعية، الذين أشادوا بالمهرجان وما تضمنه من فعاليات متميزة على مدى 10 أيام لإحياء الموروث الشعبي .

وأكدت الأمانة سعيها من خلال المهرجان لتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن قطاع السياحة يعد واحدًا من أبرز القطاعات تميزًا وهو ما يدعو للحاجة إلى تنشيط وتعزيز هذا الجانب من خلال المهرجانات الترفيهية والسياحية الملائمة، لافتة الانتباه إلى أن المهرجان يسعى إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والجوانب التراثية في مدينة الدمام