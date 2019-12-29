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شرطة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أمكان عامة

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شرطة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أمكان عامة

شرطة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أمكان عامة
http://almnatiq.net/?p=815350
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ1440/8/4هـ، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (60) مخالفاً، (23) رجلاً و(37) امرأه، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة ، وتم إيقاع العقوبات المقرر بحقهم .

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