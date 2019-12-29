احدث الأخبار

غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في إدارة المشاريع
منطقة الرياض
 «حماية المنافسة» يصدر ضوابط منع احتكار النقل الذكى بمصر
أبرز المواد
 الأمير فهد بن عبدالله : تلمس الاحتياجات الخدمية للمواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض : القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أمكان عامة
أبرز المواد
 وزير الإسكان يسلّم عددًا من الأسر وحداتهم السكنية في مشروع “شمس الديار” بالرياض
أبرز المواد
 الإعدام لمرتكب هجوم الطعن على فرقة استعراضية في الرياض
أبرز المواد
 أمين المنطقة الشرقية: يستقبل أصحاب المحال التجارية في سوق الحب بالدمام
المنطقة الشرقية
 “الصندوق الصناعي” يطلق منتج تمويل الاستحواذ
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى افتتاح الواجهة البحرية بالحريضة الخميس المقبل
منطقة عسير
 جامعة الجوف تعلن عن انطلاق اختبار IELTS للشهر الجاري
منطقة الجوف
 هيئة السياحة : القطع الأثرية التي عثر عليها بجوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة تعود إلى العصر الإسلامي المبكر
أبرز المواد
غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في إدارة المشاريع

غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في إدارة المشاريع

منطقة الرياض
«حماية المنافسة» يصدر ضوابط منع احتكار النقل الذكى بمصر

«حماية المنافسة» يصدر ضوابط منع احتكار النقل الذكى بمصر

أبرز المواد
الأمير فهد بن عبدالله : تلمس الاحتياجات الخدمية للمواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة

الأمير فهد بن عبدالله : تلمس الاحتياجات الخدمية للمواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة

المنطقة الشرقية
شرطة الرياض : القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة

شرطة الرياض : القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة

أبرز المواد

غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في إدارة المشاريع

غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في إدارة المشاريع
http://almnatiq.net/?p=815369
المناطق - الرياض

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في مجال إدارة المشاريع PMP ، وذلك خلال الفترة يوم الأحد 05/01/2020 حتى يوم الخميس 09/01/2020م ، من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً بمركز الرياض الدولي لمؤتمرات والمعارض.

مشيرا الى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني والتي تهدف الى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف، موضحاً ان البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف اكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص ،

وبين الشثري ان محاور البرنامج تتضمن المفاهيم الأساسية لعلم إدارة المشاريع، كيف تختار مشروعك وتؤسسه، كيف تحدد الأهداف وتجدول المهام، كيف تشكل فرق العمل وتديرها وتضع خطة الاتصال، كيف تتعامل مع المخاطر وتضع خطط بديلة، كيف تتعاقد وتشرف على المنفذين وتغلق المشروع، التحضير للحصول على شهادة مدير المشاريع المحترف (PMP) العالمية .

ودعا الشثري طالبي العمل من الراغبين بالالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر الرابط  http://bit.ly/2F1tdFF

روابط ذات صلة

شرطة الرياض : القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة

شرطة الرياض : القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة
شرطة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أمكان عامة

شرطة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أمكان عامة
وزير الإسكان يسلّم عددًا من الأسر وحداتهم السكنية في مشروع “شمس الديار” بالرياض

وزير الإسكان يسلّم عددًا من الأسر وحداتهم السكنية في مشروع “شمس الديار” بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*