غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في إدارة المشاريع

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أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في مجال إدارة المشاريع PMP ، وذلك خلال الفترة يوم الأحد 05/01/2020 حتى يوم الخميس 09/01/2020م ، من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً بمركز الرياض الدولي لمؤتمرات والمعارض.

مشيرا الى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني والتي تهدف الى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف، موضحاً ان البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف اكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص ،

وبين الشثري ان محاور البرنامج تتضمن المفاهيم الأساسية لعلم إدارة المشاريع، كيف تختار مشروعك وتؤسسه، كيف تحدد الأهداف وتجدول المهام، كيف تشكل فرق العمل وتديرها وتضع خطة الاتصال، كيف تتعامل مع المخاطر وتضع خطط بديلة، كيف تتعاقد وتشرف على المنفذين وتغلق المشروع، التحضير للحصول على شهادة مدير المشاريع المحترف (PMP) العالمية .

ودعا الشثري طالبي العمل من الراغبين بالالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر الرابط http://bit.ly/2F1tdFF